Depremzede aileler Ünye’ye gelmeye başladı

Merkez üstü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Ordu’nun Ünye ilçesinde depremden etkilenen 626 vatandaş, ev ve otellere yerleştirildi.

Ünye Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım kampanyasına hayırsever vatandaşların desteği sürüyor. Çok sayıda ihtiyaç malzemesi tırlarla bölgeye sevk edilirken, yardımlar ulaştırılmaya devam ediliyor. İlçeden çok sayıda ekip arama-kurtarma, yardım ve ihtiyaç malzemeleri dağıtımlarını gerçekleştirirken, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da bölgedeki çalışmalara yardımcı oluyor.

626 depremzede Ünye’ye ulaştı

6 Şubat günü meydana gelen deprem sonrası Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep illerinden gelen 626 vatandaş, Ünye’de Belediye ve hayırseverler tarafından temin edilen evlere ve otellere yerleştirildi. Ayrıca deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlar için çok sayıda hayırsever evlerinin kapısını açarken, oteller de konaklama imknları sağladı.