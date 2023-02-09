Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş, Ordu’da topağa verildi

Hatay’da uzman çavuş olarak görev yapan ve depremde hayatını kaybeden Ordulu Turgut Tire, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen deprem sonucu, Hatay Antakya’da uzman çavuş olarak görev yapan 26 yaşındaki Turgut ve eşi Kübra Tire enkaz altına kalarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi Hatay’dan alınan Tire için memleketi Ordu’nun Kumru ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

İlçeye bağlı Karacalar Mahallesi’nde ilkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Turgut Tire, aile kabristanlığına defnedilirken, 6 aylık hamile eşi Kübra Tire’nin ise memleketi Hatay’da toprağa verildiği öğrenildi.

Turgut Tire için düzenlenen cenaze törenine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, askeri personeller ve yakınları katıldı.