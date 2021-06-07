DENİZİN DOYUMSUZ SEYRİNE HAZIR OLUN

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla atıl durumdan kurtarılarak hizmete açılan Şehit Temel Şimşir Gemisi, geçtiğimiz yaz sezonunda vatandaşların ilgi odağı olmuştu.

Ordu’yu denizden seyir etmek, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çektirmek ve deniz keyfini doyumsuz yaşamak isteyenler ailesi, eşi, dostu ile Şehit Temel Şimşir Gemisi’ni tercih etmişti.

Yeni sezona da bu iddiasını korumayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu bir hizmet vermek amacıyla gemide bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU KIYILARI RENKLENECEK

Ordu kıyılarını renklendirecek olan Şehit Temel Şimşir Gemisi’nin bu sezonda daha kaliteli ve güvenli hizmet verebilmesi için gemide bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Kısa süre içerisinde geminin bakım ve onarımını tamamlayacak olan Büyükşehir Belediyesi turlar düzenleyerek gemiyi vatandaşların hizmetine sunacak. Böylelikle yeni sezonda da vatandaşlar doyumsuz deniz keyfinin tadını çıkaracak.