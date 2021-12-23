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Denizde nefes kesen yangın tatbikatı

Fatsa Meslek Yüksek Okulu’nun, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı protokol kapsamında, Şehit Temel Şimşir Gemisi personeline uygulamalı olarak yapılan tatbikat yaptı gerçeğini aratmadı.

ORDU 23.12.2021, 17:41
Denizde nefes kesen yangın tatbikatı

Fatsa Meslek Yüksek Okulu’nun, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı protokol kapsamında, Şehit Temel Şimşir Gemisi personeline uygulamalı olarak yapılan tatbikat yaptı gerçeğini aratmadı.

Gemi içerisinde yangın ihbarı ile başlayan tatbikat, sonrasında personelin özel giysiler giyerek gemiyi terk etmesi ve denizde kurtarma çalışmaları ile devam etti. Mevsim şartlarının oldukça soğuk olduğu bir ortamda soğuk suda yapılan tatbikat ise gerçeğini aratmadı.

Fatsa Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Cihan Nacak, okul olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında yapmış oldukları protokol kapsamında, Şehit Temel Şimşir Gemisi’nin personeline bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Deniz hayatı zor olduğundan dolayı ve gemiye çıkıldığında bu personelin karadan yardım alamayacak durumda olması, onların kendi kendine bu olumsuz şartlara karşı kendilerini korumaları ve gemiyi de koruyarak hayatta kalabilmelerini sağlamak için bu eğitimler önemli. Denizcilik dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesidir çünkü denizin içerisinde ayrı bir ülke gibisinizdir. Herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman kara ile bağlantınızın olmadığı durumlarda ya okyanusa çıkarsınız veya çok uzak mesafelere gidersiniz. Deniz üzerinde ve o anda gemide çıkabilecek bir yangında geminin herhangi bir şekilde su alması durumunda karadan herhangi bir desteği kısa zamanda alamayacağınız için bütün bu işlevlerinin hepsine gemi personeli olarak yapmak zorunda kalırsınız. Bundan dolayı aslında denizciler gemi personeli, çok iyi birer itfaiyeci, iyi birer sağlık personeli ve aynı zamanda çok iyi birer kurtarma ekibi olmak zorundalar. Çünkü kendi başlarına oldukları için gemi içerisindeki 20-25 tane personeli bütün bu hayat kurtarma pozisyonların hepsini kendilerinin yapması gerekir. Bundan dolayı da gemiler içerisinde belli periyotlar dahilinde bu eğitimler tamamlanır ve gemicilerin ve denizcilerin hayatta kalabilmeleri için en iyi manevraları yapması bu eğitimler sayesinde sağlanmaktadır” dedi.

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