Deniz kenarından topladıkları atıklar, el emeği ürünlere dönüşüyor

Ordu’da bir girişimci, deniz ve dere kenarlarından topladığı atık malzemeleri kullanarak, el emeği ürünler ortaya çıkartıyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Erdal Eksilmez, dere ve sahil kenarlarında bulduğu atıklar ile yaptığı eserleri baştan aşağı yenileyerek ve süsleyerek eserler üretiyor. Toplanan taşlar, odun parçaları, deniz kabukları ve çevrede bulunan atık şişe ve camlar kullanılarak ortaya çıkartılan el emeği ürünler, evlerde dekorasyon amaçlı kullanılabilecek ürünler haline geliyor.

“Atıkları çöpe atmayın kendiniz değerlendirin”

Dere kenarlarından denizlere gelen atıkları toplayarak sanata dönüştürdüklerini belirten Erdal Eksilmez, bu fikrin ilk olarak pandemi sürecinde aklına geldiğini ifade ederek, “Bizim bu ahşap ürünlerimiz dağlardan, köylerden, yaylalardan kimi ormanın içerisinden kimi evlerimizin odunluklarından. Fırtınalarda, sağanak yağmurlarda kopup derelerde dövülerek şekil alan sonra da denize ulaşıp daha sonra kıyıya vuran ağaç parçalarımız. Biz, bu ağaç parçalarını sürekli deniz kıyılarında, dere kenarlarında gördükçe süreli kafamızda bunu şekillendiriyorduk. Biz bunu pandemi sürecinde ticarete dökelim dedik ve Ordu’muzun merkezinde böyle bir yer açtık. Bir zaman sonra rattan, bambu ve kağıt bambuyu ekledik” dedi.

Evlerde kullanılan atık plastik malzemeleri de geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade eden Eksilmez, “Plastik ve cam atıklarını geri dönüşüm olarak düşünerek, bu atıklarımızı da deniz taşları, deniz odunları ve deniz kabuklarımız ile işleyip bir sanat ortaya çıkardık. Ablalarımızın evindeki ‘işe yaramaz’ dediği plastik atığı biz tekrar onun evine tasarlayıp geri koyuyoruz. Kimse atıklarını çöpe veya atmasın, bunları değerlendirsin” şeklinde konuştu.

Eksilmez, ürünlerin kişilerin tercihlerine göre farklı amaçlarda kullanılabildiğini de sözlerine ekledi.