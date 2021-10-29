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Cumhuriyet coşkusunun 98’inci yılı Ordu’da görkemle kutlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü görkemli bir şölenle kutlandı.

ORDU 29.10.2021, 15:00 29.10.2021, 15:21
Cumhuriyet coşkusunun 98’inci yılı Ordu’da görkemle kutlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü görkemli bir şölenle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan bayram, bu yıl da Ordu’da Ünye Kaymakamı Ayhan Işık tarafından ilçe protokolü tebrik kabulü ile başladı. Tören, Kaymakam Ayhan Işık, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın vatandaşları selamlayarak bayram kutlamasıyla devam etti.

Programda konuşan ve Cumhuriyetin ülkeye bırakılan en büyük miras olduğunu söyleyen Ünye Kaymakamı Ayhan Işık Ayhan Işık, ”19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından 19 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, en büyük miras ve değerdir. İşte bu değer bizleri ulusal bir devletin onurlu ve özgürce düşünebilen eşit haklara sahip birer ferdi, devletin tek ve gerçek birer sahibi haline getirmiştir. Cumhuriyet 1923’ten beri ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir. Tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk insanının ufkunu genişletmiş sosyal ve siyasal hayatımı görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır. Atatürk, ’Türk milletinin karakterine en uygun olan idare şekli cumhuriyettir’ diyerek bizlere yönetim şeklini emanet etmiştir. Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceği çağdan, dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığı Cumhuriyet ile anlam bulmuştur” dedi.

Kaymakam Işık’ın yaptığı konuşmanın ardından devam eden programda ilkokul öğrencilerinin şiir dinletisi, Ünye Ri-tim Sanat Gençlik ve Spor Kulübünün “Dans Engel Tanımaz” gösterisi, Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı sporcuları ile "Ünye’nin Dünkü Çocukları"nın gösterisi yer alırken, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise hediyeleri verildi.

Düzenlenen kutlama programı öğrenciler, öğretmenler, klasik araçların kortej geçişiyle protokolü selamlamasıyla son buldu.

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