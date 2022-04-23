Çocukların günü 102. yılında da coşkuyla kutlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı. Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla Türk milletinin iradesinin temsil eden 1. TBMM 23 Nisan 1920 günü açıldı. Bugün Türk milletinin kendi kaderini kendi eline aldığı imanı tam, kahraman bir ulusun şaha kalktığı, haklarını kazanarak egemen olduğu ve bunu bütün dünyaya ilan ettiği gündür. Ulusumuzun milli egemenlikle taçlandırdığı bu eşsiz zafer Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmiştir. Milli egemenlik mücadelemizin de dönüm noktası olan bu tarih dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak da eşsizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı çocuklara armağan etmesi geleceğin teminatı olan çocuklarımızı duyulan sevgi, güven ve inanıcın bir ifadesidir. Onun içindir ki; gerek ülkemizin gerekse dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zor süreçte milletimizin duası kuvvetimizin kaynağı sınırsız hayalimiz olan çocuklarımız istikbalimizin en güçlü teminatıdır. Yarına bakan yüzümüz, aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza olan inancımız ve güvencimiz bu süreçte bizleri dimdik ayakta tutarken daha büyük işler başarmak için ilham ve güç vermektedir. Gözümüzün bebeği sevgili çocuklar; sizler bu ülkenin yarını, umudu, en güzel rüyası, en büyük zenginliğisiniz. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM’nin kuruluşunun 102. yıldönümün de Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını, bize bu vatanı emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor; sevgi dolu yürekleriyle bugüne anlam katan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı’nı sevgiyle kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program çeşitli etkinlikler, gösteriler, halk oyunları, yüz boyama, ip atlamaca, kaykay, uçurtma, şarkı söyleme gibi bir çok renkli gösterilerle devam etti.