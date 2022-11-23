Cinayet teşebbüsünde bulunan şahıs tutuklandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir şahsı öldürmeye teşebbüs eden ve olaydan sonra aranan şahıs yakalanmasının ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 21 Temmuz 2022 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın öldürülmeye teşebbüs olayının faillerinden olan ve firar olarak aranan F.S. isimli şahıs, sahte kimlikle ve yanında bulunan A.K. ve S.K. isimli şahıslarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile 39 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K. ile S.K. isimli şahıslar ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.