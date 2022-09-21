Cezaevindeki hükümlü yatağında ölü bulundu

Ordu’nun Ünye ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan bir kişi, yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda müebbetten tutuklu bulunan Hasan Basri Ç. (73), sabah saatlerinde koğuştakiler tarafından sabah namazına kaldırılmak istendi. Bu sırada şahsın hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, durumu gardiyanlara bildirdi. Ardından cezaevine ambulans çağrıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Hasan Basri Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Hasan Basri Ç.’nin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hükümlünün ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucu belli olacak.

Hasan Basri Ç.’nin bir süre önce açık kalp ameliyatı ve prostat ameliyat olduğu öğrenildi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.