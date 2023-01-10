Ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başladı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce ‘kitap iyileştirir’ sloganı adı altında ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası Ordu’da başladı.

Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturuldu. Bu kütüphanelerdeki yayınların niteliklerinin arttırılması amacıyla Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 2021 yılında kitap bağış kampanyası düzenlenirken, bu kampanyada 256 bin 376 kitap toplandı. Yayınevleri ve vatandaşların talebi üzerine kitap kampanyası Türkiye’de ve Ordu’da yeniden başlatıldı.

Kitap bağışı kampanyasına destekte bulunan ve açılış programında konuşan Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, “Ceza infaz kurumları kütüphaneleri için kitap bağış kampanyamızı başlatmak için bir aradayız. Bugün Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ın öncülüğünde tüm Türkiye’de ceza infaz kurumları kütüphanelerimiz için kitap bağış kampanyası başlatılmıştır. Birazdan yapacağımız kitap bağışlarıyla birlikte Ordu ilimizdeki kampanyayı da hep birlikte başlatacağız. Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2019 yılında imzalanan işbirliği protokolü var. Bu protokol çerçevesinde Halk Kütüphanelerindeki 17 milyon esere hükümlü ve tutuklularımızın erişim imkanı sağlanmıştı. Yine 2021 yılında Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile ceza infaz Kurumlarımızda müstakil kütüphanelerin kurulmasına karar verildi. Kurulan müstakil kütüphanelerdeki kitap sayısının arttırılması, tutuklu ve hükümlülerimizin kitaba erişim noktasında sıkıntı yaşamamaları amacıyla 2021 yılında kitap bağış kampanyası düzenlenmişti. Bu kampanyada yaklaşık 250 bin kitap hükümlü ve tutuklularımızla buluşturuldu” dedi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Konuşmanın ardından kitap bağışları gerçekleşti.