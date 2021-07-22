Çevreye atılan kurbanlık atıkları, belediye ekiplerince temizlendi

Ordu’nun Kumru ilçesinde yol kenarlarına bırakılan kurbanlık hayvanların atıkları, belediye ekiplerince temizlendi.

Kumru ilçesinde Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlıkların atıkları, bilinçsiz vatandaşlar tarafından yol kenarlarına ve boş arsalara bırakıldı. Hastalık riskine karşı kireçli bir şekilde gömülmesi gereken kurbanlık hayvanlardan kalan atıkların uygunsuz bir şekilde atıldığı gören vatandaşlar, belediye yetkililerine bilgi verdi. İş makineleri ile alana giden belediye ekipleri, hayvan atıklarını toplayarak, bölgelerde temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, kurban atıklarının hem sağlık açısından hem de dini açıdan bu şekilde gelişigüzel çevreye atılmaması gerektiğini hatırlatarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.