Ceren Özdemir mezarı başında anıldı

Ordu’da, 3 Aralık 2019 tarihinde evine gireceği esnada bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, vefatının üçüncü yılında mezarı başında anıldı.

Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde saat 19.35’te antrenman sonrası Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evine gireceği esnada kalbinden bıçak darbesi alan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Özgür Arduç, olaydan bir gün sonra polis ekiplerince yakalanmış, çıkartıldığı mahkemece ‘canavarca hisle öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

Ceren’in ailesi, kızlarının vefatının üçüncü yılında mezarının başında anma etkinliği düzenledi. Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında düzenlenen anma programında dualar edildi Ceren Özdemir anıldı.

“Acımız çok büyük”

Anma programı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir, “Derneğimiz her yıl bu programı geleneksel hale getirdi. Her yıl ölüm yıl dönümünde mezarı üstünde bir anma etkinliği düzenleniyor. Yani çok da söylenecek bir şey yok. Acımız çok büyük gerçekten. Yani eşimin durumunu gördünüz. Yani çok kötü oluyoruz buraya geldiğimizde” dedi.

Öte yandan düzenlenen programa anne Güfer Özdemir, ablası Gizem Özdemir, yakınları ve ilgililer katıldı.