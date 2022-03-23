Çatıya çıkmasıyla inmesi bir oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir vatandaş, çıktığı binanın çatısına çıkmasıyla polisler tarafından aşağı indirilmesi bir oldu.

Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği öğrenilen H.G. isimli vatandaş, Atatürk Mahallesi Tepeyolu Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı bir sitenin çatı katına çıktı. Kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çatı katında bulunan şahsı ise polis ekipleri çatıya çıkarak ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerinin çabasıyla ikna edilen şahıs alınarak binanın otoparkından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.