Camilerde temizlik ve dezenfektan çalışması

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle, ilçe genelindeki camilerde temizlik ve dezenfektan çalışmaları gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde bulunan camilerin tamamında dezenfekte, yıkama çalışmalarını yaptı. Belediye ekipleri cami avlusunda yıkama çalışmalarının yanı sıra dezenfekte ve cami içerisinde temizlik yaptı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar camilerin İslam medeniyetinin her anlamda merkezi olduğunu belirterek, “Hem şehir hem de bireysel ve toplumsal gelişme anlamında camiler, İslam dininde merkezi bir konumdadır. Milletimizin birliğine dirliğine ve beraberliğine bireysel ve toplumsal gelişmesine, kalkınmasına din görevlilerimizin, imam kardeşlerimizin çok büyük katkısı ve gayretleri vardır. Özellikle bizim kültürümüzde geçmişten bugüne kadar camilerimiz, sadece ibadetlerimizi icra ettiğimiz bir mekân değil, aynı zamanda tarihimizin ve kültürümüzün bir arada yaşandığı merkezlerdir. Bu müstesna mekânların sadece toplum için değil birey olarak da bizlerin hayatında yeri büyüktür. Ben bütün din görevlisi kardeşlerimi bir kere daha yürekten kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.