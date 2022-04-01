Camilerde Ramazan temizliği

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi nedeniyle, ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 2 bayan 2 erkek görevliden oluşan ekip, ilçe merkezinde bulunan camilerde temizlik çalışması yaptı. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, camilerin İslam medeniyetinin her anlamda merkezi olduğunu belirterek, “Hem şehir hem de bireysel ve toplumsal gelişme anlamında camiler, İslam dininde merkezi bir konumdadır. Özellikle bizim kültürümüzde geçmişten bugüne kadar camilerimiz, sadece ibadetlerimizi icra ettiğimiz bir mekân değil, aynı zamanda tarihimizin ve kültürümüzün bir arada yaşandığı merkezlerdir. Bu müstesna mekânların sadece toplum için değil birey olarak da bizlerin hayatında yeri büyüktür. Bu anlamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz camilerimizde temizlik çalışması gerçekleştirdiler” dedi.