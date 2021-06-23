ÇALIŞAN ORDU’NUN ÜRETEN KADINLARI” KOOPERATİFLEŞİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesinin DOKA 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürüttüğü “Çalışan Ordu’nun Üreten Kadınları” projesinde kurs alan 60 kadın kursiyer, şimdi de kooperatifleşmeye gidiyor.

Bir süre önce Gülyalı Çikolata Park’ta kurulan Yöresel Gıda Ürünleri Üretimi Atölyesi’nde 60 kadın kursiyer; Ordu yöresine özgü yemek, tatlı, marmelat, pekmez, unlu mamullerin (yufka, erişte gibi) yanı sıra turşu yapımı ve üretimi, paketlenmesi ve pazarlanması konularında eğitim aldı. Aldıkları eğitim sonucunda kadınların ürettikleri ürünlerin pazarlanması noktasında daha güçlü olmalarını isteyen Büyükşehir Belediyesi ise onları bir araya getirecek kooperatifleşme için adım attı.

“ENERJİLERİNİN ÜRETİME DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

6O kadın kursiyerin aldıkları eğitim sonucunda sahip oldukları gücü kooperatifle destekleyeceklerini söyleyen ORTAR A.Ş. Genel Müdürü Sancar Eser, “Kadınlarımız üretimde neler yapabileceklerini öğrendiler. Ürünleri pakete sokmasını, nasıl satılabileceğini öğrendiler. Şimdi sıra kooperatif kurarak bu sahip oldukları gücü birlikte değerlendirmek olacak” dedi.

Genel Müdür Eser şöyle konuştu:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Çalışan Ordu’nun Üreten Kadınlar projemizde kooperatifçilik aşmasına geldik. Kadınlarımız uygulama ve eğitimleri aldıktan sonra şimdi de kooperatifçilik dersi almaya başladılar. Buradaki amacımız kadınlarımızı bir araya getirerek onlara kooperatif kurdurmak. Bu sayede onlara hem ofis ortamı hem satış ortamı sağlayıp hem de diğer desteklerimizi vereceğiz. Kadınlarımızı bir arada tutarak enerjilerini üretime dönmesi için çalışacağız. Bu anlamda Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak iki sene zarfından 10 bin dönüm atıl tarım arazisini üretime kazandırdık. Üretime kazandırılan tarım arazilerinden çıkacak ürünlerinde işlenerek gastronomiye dönmesi, rafa dönmesi gerekiyor sürdürülebilirlik açısından. Bu kapsamda kadınlarımız üretimde neler yapabileceklerini öğrendiler. Ürünleri pakete sokmasını, nasıl satılabileceğini öğrendiler. Şimdi sıra kooperatif kurarak bu sahip oldukları gücü birlikte değerlendirmek olacak. İnşallah yakın zamanda kooperatifleri kurulacak ve satışa başlanacak”