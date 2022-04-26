Çalıntı traktör 11 yıl sonra jandarma tarafından bulundu

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 yıl önce çalınan traktörü tespit ederek, Tekirdağ’daki sahibine teslim etti.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Fatsa-Ilıca il yolunda trafik kontrolü gerçekleştirdi. Denetimde, durdurulan ve üzerinde tescil plakası takılı olmayan traktörün şasi ve motor numaralarından yapılan detaylı sorgulaması sonucu 59 AE 268 plakalı olarak tescilde kaydının bulunduğu ve Tekirdağ Polis Merkez Amirliği tarafından 11 yıldır çalıntı araç olarak arandığı tespit edildi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından traktör sahibine teslim edilmiştir.