Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt seferberliği sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan ve yol üzerinde 4 okulun bulunduğu caddeyi sıcak asfalt ile buluşturuyor.

Asfalt seferberliği ile 19 ilçede çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçe merkezinde asfalt çalışması başlattı. Kumru halkının ve ilçe dışından gelenlerin yoğun olarak kullandığı, yol üzerinde 4 okulun bulunduğu Samur Mahallesi Okullar Caddesi yapılan çalışmalar ile sıcak asfalta kavuşuyor. Çalışmalar çerçevesinde 400 metrelik bir alanı sıcak asfalta kavuşturan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri geriye kalan güzergahı da yakın zaman içerisinde asfalt ile buluşturacak.

Asfalt çalışmalarını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.