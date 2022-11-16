Bu ada timsaha benziyor

Ordu’nun "sakin şehir (cittaslow)" unvanına sahip Perşembe ilçesindeki "Timsah Adası" görenleri hayrete düşürüyor.

Ordu’nun Perşembe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Belicesu Mahallesi’ndeki Timsah Adası zaman zaman ziyaretçi akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan yarımada, kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

2000 yılına kadar kimsenin Timsah Adası’nın varlığından haberi yoktu. Doğru açıdan bakıldığı zaman timsahı birebir andıran adanın, 2000’li yıllara kadar fark edilmedi. Adanın çevresinde ve üst tarafında bulunan yolun kenarından bakıldığında timsah şeklini görmek mümkün.

“Biz de son zamanlarda dikkat ettik”

Fatsa ilçesinde yaşayan ve zaman buldukça ailesi ile Timsah Adası’na gelerek burada vakit geçiren Turgay Yıldırım, uzun zamandır buraya geldiklerini ancak son birkaç yıldır bu adanın timsaha benzediğini fark ettiklerini belirterek, “Biz buraya uzun yıllardan beri geliyoruz ama hiç o gözle bakmamıştık, dikkat etmemiştik. Özellikle son yıllarda Ordu’nun turizme açılmasıyla ilgili aslında bu biraz sağ olsun yerel öneticiler de bu anlamda Ordu’nun güzelliklerini ortaya çıkarmak adına iyi de hamleler yapıyorlar. Biz de son zamanlarda dikkat ettik. Özellikle yukarıdan bakıldığında çok net bir şekilde timsaha benziyor" dedi.

“Düzgün bir açıdan bakıldığında timsaha benziyor”

Yol kenarından düzgün bir açıdan bakıldığında timsah siluetinin görüldüğünü ifade eden Yıldırım, “Yol kenarından bakıldığında ciddi anlamda timsaha benziyor. Biz yazları zaten uğramaya çalışıyoruz. Buraya sırf Timsah Adası için de gelenlerin olduğunu görüyoruz. Bazen araba ile duruyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Buradan geçenlerin de ilgisini çekiyor” diye konuştu.