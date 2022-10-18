Boztepe’de sis manzarası

Ordu’da ’seyir terası’ olarak adlandırılan Boztepe sis bulutlarıyla kaplandı.

Kentin en önemli turistik noktalarından biri olan 530 metre yükseklikteki Boztepe, sis bulutlarıyla adeta kayboldu. Sabah saatlerinde etkili olan sis sonrası şehir merkezinden Boztepe’nin görüntüsü kapanırken, teleferik kabinleri ile güzel bir görsel oluştu.

Vatandaşlar, Boztepe ve sis manzarasını cep telefonu ile fotoğrafladı.