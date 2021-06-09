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Bölgesel Amatör Lig: Orduspor 1967:1 - Ünyespor 1957:1

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 2. Grup ilk haftasında Orduspor 1967 Futbol Kulübü ile Ünye 1957 Spor, 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası saha çevresinde toplanan taraftar grubu, polis ekiplerince dağıtıldı.

ORDU 09.06.2021, 20:31
Bölgesel Amatör Lig: Orduspor 1967:1 - Ünyespor 1957:1

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 2. Grup ilk haftasında Orduspor 1967 Futbol Kulübü ile Ünye 1957 Spor, 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası saha çevresinde toplanan taraftar grubu, polis ekiplerince dağıtıldı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 2. Grup ilk haftasında Orduspor 1967 Futbol Kulübü, Ünye 1957Spor ile 19 Eylül Stadyumu’nda karşılaştı. Maçın ilk golünü 28.dakikada Ünye 1957 Spor oyuncusu Emrah Metoğlu atarken, 72. dakikada Orduspor 1967 Futbol Kulübü oyuncusu İlker Ataseven kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

1-1 berabere biten maç sonrası bazı Orduspor 1967 Futbol Kulübü taraftarları, saha etrafında toplanarak, maça tepki göstermek istedi. Güvenlik güçleri, yapılan uyarılardan sonra taraftar grubunu alandan uzaklaştırdı, tedbir amaçlı ise karşı takımın otobüsünün ilerleyeceği güzergahta önlem aldı.
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