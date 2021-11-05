Bir haftada yaklaşık 10 bin araç denetlendi

Ordu’da trafik polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 9 bin 554 araç denetlenirken, kurallara uymayan sürücüler hakkında ise cezai işlem uygulandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, Ordu ili polis sınırları içerisinde bir hafta içerisinde 15 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği, bu kazalarda 18 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 38 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 33 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 32 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 155 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 760 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 63 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 11 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 26 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, diğer denetimlerle birlikte toplam 9 bin 554 aracın kontrol edildiği, 2 bin 79 araç sürücüsüne muhtelif maddelerden işlem yapıldığı ve 93 aracın trafikten men edilerek, 38 araç sürücüsünün ehliyetlerinin geri alındığı ifade edildi.