Belediye Başkanı Kibar, “Fatsa’mızı her alanda marka yapmayı hedefledik”

Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçeyi her anlamda marka yapmak için çalıştıklarını, 2023 yılı başı itibariyle yapımına başlanacak olan, 100 dönüm alan içerisinde yer alacak Millet Bahçesi projesinin cazibe ve çekim merkezi olacağını söyledi.

Fatsa Belediyesi öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleri ile ilçede 100 dönüm alan içerisine 2023 yılı başlarında Millet Bahçesi projesine başlanacak. Toplam maliyeti 150 milyon TL’nin üzerinde olacak olan proje ile ilçenin çekim merkezlerinden birisi olması hedefleniyor.

"İlçemizde gözle görülür bir değişim olacak"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçede büyük değişimlerin gerçekleştiğini söyledi. Başkan Kibar, “Çok büyük mega yatırımlar yapıyoruz. 2023 yılı başı itibariyle 100 dönümlük Millet Bahçesi’nin Fatsa Belediyemiz öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle şehrimizde hizmete girecek. Proje ile sadece ilçemiz değil, bölgemiz yeni bir yaşam alanına kavuşacak. Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tahsis etmiş olduğumuz 100 dönümlük Çerkezler Tepesi Mesire Alanı olarak tabir ettiğimiz alanda gençlik ormanı, şifa ormanı ve orman okulu adı altında 3 farklı yaşam alanı, 100 dönümlük alan içerisinde hayata geçecek. Bu iki projemizin maliyetleri 150 milyon TL’nin üzerinde olacak. Bu iki yaşam projesi ile Fatsa’mız cazibe noktası ve çekim merkezi olacak. Oto galericiler şehrimizin kronikleşmiş sorunlarından bir tanesi. Bu projenin de 2023’ün ilk aylarında oto galerici esnaflarımızla, derneğimizle temellerini atmayı hedefliyoruz. Fatsa’mızda bu anlamda gözle görülür değişimin olacağı bir sene olacak” dedi.

"Kültür ve sanatı ön planda tutuyoruz"

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kültür ve sanat anlamında güzel etkinlikler yaptıklarını da ide ederek, “Biz, kültür ve sanatı ön planda tutuyoruz. Bu anlamda Uzunkum Plajımıza yeni bir yaşam alanı kazandırmak için birinci yarma diye tabir ettiğimiz dağı kaldırdık. Kademe araçlarımızın bulunduğu alanı Uzunkum Plajı yanından kaldırdık. Burası yeni haliyle çok güzel bir yaşam alanı oldu. Festivallerimizi burada yaptık, birçok etkinliklerimizi burada yapıyoruz. Ailelerimiz burayı piknik anlamında yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Uzunkum Plajı’nda çok güzel bir yaz sezonu yaşadık. Uzunkum Plajı Fatsa’mızın en güvenilir bir yaşam alanı oldu. Önümüzdeki yaz ayına kadar burada yeni güncellemeler yapacağız” diye konuştu.