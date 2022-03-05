Bekyürek, yeniden atandı

Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, Türkiye Okçuluk Federasyonu Ordu İl Temsilcisi olarak yeniden atandı.

İkinci dönemini yapacak olan Müdür Halil Bekyürek, "Türkiye Okçuluk Federasyonu Ordu İl Temsilcisi olarak ikinci defa atandım. Bu görevi bize layık gören başta Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu’na ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teşekkür ederim” dedi.