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Başkan Yardımcısı Aksu’nun acı günü

İstanbul’un Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’nun vefat eden annesi, Ordu’nun Ulubey ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

ORDU 06.06.2021, 13:51
Başkan Yardımcısı Aksu’nun acı günü

İstanbul’un Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’nun vefat eden annesi, Ordu’nun Ulubey ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Belediye Başkan Yarımcısı Mustafa Aksu’nun annesi Arife Zehra Aksu, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bir süredir rahatsız olduğu öğrenilen, Ordu’da yaşayan Arife Zehra Aksu için, Ulubey ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu ile ailesi, taziyeleri kabul etti. Hayatını kaybeden Arife Zehra Aksu, kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Öte yandan cenaze törenine, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP heyeti, ailesi ve yakınları katıldı.
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