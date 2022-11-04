Başkan Türkcan: “İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz”

Ordu’nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, göreve geldikleri günden itibaren düzenli olarak ilçe esnafını ziyaret ettiklerini belirterek, "Ele ele vereceğiz, güzel ilçemizi hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz” dedi.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, mesaisinin her gününe esnaf ziyareti ile başlamaya özen gösteriyor. Göreve geldikleri günden itibaren bu uygulamayı devam ettirmeye çalıştıklarını kaydeden Türkcan, esnaf ve vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu belirtiyor.

İlçede devam eden projeler olduğunu ve esnaf ziyaretlerinin kendileri ve vatandaşlar için önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Türkcan, “Göreve geldiğimizden bu yana her fırsatta esnafımızla iç içe olmaya, onların derdiyle dertlenmeye, sofrasına, çayına, sohbetine ortak olmaya gayret ediyoruz. Güne, ilçemize hizmet yolunda bizlere her zaman güç veren esnaf kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızla selamlaşıp, kucaklaşarak başladık. İlçemizin olmazsa olmazları esnaf kardeşlerime işlerinde bereket ve bol kazançlar diliyorum. Ele ele vereceğiz, güzel ilçemizi hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz” dedi.

İlçe esnafı ise ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.