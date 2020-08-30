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Başkan Tören’den Altınordululara bayrak çağrısı

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANI AŞKIN TÖREN İLÇEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARI '30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI' COŞKUSUNU TÜM ŞEHİRDE YAŞATMAK İÇİN EV VE İŞYERLERİNE BAYRAK ASMAYA ÇAĞIRDI.

ORDU 30.08.2020, 11:36
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Başkan Tören’den Altınordululara bayrak çağrısı

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ilçede yaşayan vatandaşları ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ coşkusunu tüm şehirde yaşatmak için ev ve iş yerlerine bayrak asmaya çağırdı.

Çağrısında, "Pandemi nedeniyle coşkun kalabalıklarla bir araya gelemesek de şanlı bayrağımızı ev ve iş yerlerine asarak tüm dünyaya coşkumuzu gösterelim" diyen Başkan Tören, şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile neticelenen Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos zafer kutlamaları için pandemi nedeniyle coşkulu kalabalıklarla bir araya gelemesek de evlerimize ve iş yerlerimize şanlı bayrağımızı asarak coşkumuzu tüm dünyaya gösterebiliriz. Haydi Altınordu, evlerimizi ve iş yerlerimizi al bayrağımızla donatıyoruz."

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