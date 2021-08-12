Başkan Tören: “Yapılan yatırımlar ile sağanak yağışlar afete dönüşmedi”

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kent merkezinde ve kırsalda yapılan yatırımlar sonucunda sağanak yağışların olumsuzluklara yol açmadığını belirtti.

Altınordu Belediyesi, şiddetli sağanak yağışlar öncesinde aldığı önlemler ve yağış sırasında yaptığı çalışmalar ile olumsuzlukların önüne geçti. Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatlarıyla devreye konan iletişim ve hizmet uygulamasıyla muhtarlar ile sürekli olarak iletişim kurularak, hızlı müdahaleler sağlandı. Son yağışlarda önceden hazırlıklarını yaparak tedbirlerini alan Altınordu Belediyesi, 147 personel ve 54 iş makinesiyle şehirde biriken yağmur sularını tahliye etti, 30 kırsal mahallenin 142 noktasında ise çalışmalar gerçekleştirdi. Belediye ayrıca, 120 adet boru ağzı açma ve menfez ağzı temizliği, 14 kapanan yolun ulaşıma açılması, 5 kilometre kanal temizliği ve 3 kilometre reglaj çalışmalarını da tamamladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yapılan yatırımlar ve alınan tedbirler sayesinde hem şehir merkezinde, hem de kırsal mahallelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, “Şehrimizdeki çalışmalarımızda iş birliği ve gayretleri nedeniyle muhtarlarımıza ve sahada büyük bir özveriyle alın teri akıtan çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptığımız yatırımların sonuçlarını görmenin şükrü içerisindeyiz. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız önlemlerle olumsuzlukların önemli ölçüde önüne geçtik. Şehrimizi altyapıdan üstyapıya kadar her alanda güçlendirecek, afetlerde direncini arttıracak ve yaşanabilir kılacak çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.