Başkan Tören, vatandaşların sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra vatandaşlarla buluşmaya da devam ediyor.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, göreve geldiği günden bu yana bir taraftan sahada bulunarak tüm çalışmaları yakından takip ederken, bir taraftan da vatandaşlar ile buluşmalarını sürdürüyor. Şehrin sokak ve caddelerinde, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Başkan Tören, aynı zamanda düzenli olarak devam ettirdiği halk günü toplantıları ile de vatandaşlar ile doğrudan iletişim kuruyor.

Halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tören, şehrin hem merkezinde hem de kırsalındaki çalışmalarla seferberlik ilan ettiklerini söyledi. Klasik belediyecilik hizmetlerine devam ederken, şehre ve insana dair sorunlar ile yakından ilgilendiklerini ifade eden Tören, “20 yıllık hükumetimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki nasıl yapılan dönüşümden şehrimiz havalimanı, şehir hastanesi, çevreyolu ve üniversite gibi birçok imkandan yararlanmışsa, biz bu değişim ve dönüşümü yerel kalkınma modeli 30 aydır kesintisiz devam ettirmeye çalışıyoruz. Şehrin kimliğine yeşil konusundaki taleplerine yanıt veriyoruz. Kadına erkeğine engellisine çocuğumuza garibanına ama bu şehrin geleceği olan vizyonu olarak gördüğüm 2’nci kuşak neslimize de katkı veriyoruz. Altınordu Belediye Başkanı sıfatıyla yediden yetmiş yediye amasız, fakatsız, nizasız, fasılasız herkese eşit gözle eşit saygıyla eşit hürmetle bakmak gibi bir mükellefiyetim var. Bir gelişme varsa bir kalkınma varsa bir büyüme varsa bir barış bir kardeşlik bir birlik beraberlik varsa 250 bin insanımızın her birinin hanesine bir şekilde yansısın istiyorum. Böyle olursa biz milletimizin dualarına inşallah muhatap oluruz. Valiliğimiz, Büyükşehrimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm bu alanda şehrin markalaşması, gelişmesi, insanımızın refahı ve şehrimizin yükselmesi adına faydalı ve yararlı her işte herkesle masaya oturmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz“ dedi.

Belediye Başkanı Tören, kentteki herkese eşit anlayışla ve saygıyla yaklaştıklarını ifade ederek, tüm vatandaşların sorunlarına ortak olmak ve çözüm bulmak adına çabaladıklarını söyledi. Bir yandan da yeni projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Tören, bu çalışmaların artarak devam edeceğini de söyledi.

Başkan Tören ayrıca, halk gününe katılan 50’ye yakın vatandaşı dinleyerek, sorunlara çözüm üretmek üzere ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.