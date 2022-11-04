Başkan Tören: “Şehit ailemizin ve dezavantajlı vatandaşlarımızın ulaşım sorununu çözüme kavuşturduk”

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehit ailesi ile dezavantajlı vatandaşların yaşadığı toplam 6 mahallede yaşanan ulaşım sorununu çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor. Toplamda 72 mahalleyi hedef alan çalışmalar çerçevesinde, şehit ailesi ile aralarında dezavantajlı vatandaşların da yaşadığı Boztepe, Orhaniye, Ortaköy, Saraycık, Bahariye ve Bayramlı Mahallesi’ndeki yollarda beton yol çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, altyapıda ve ulaşımda sorunları çözmek adına çalışmaların sürdüğünü söyledi. Tören, “Altı mahallemizde öncelikle bizlere emanet olan şehit ailemizin ulaşımda yaşadığı sıkıntıyı çözüme kavuşturduk. Yine toplumun dezavantajlı kesimleri olan engelli kardeşlerimizin ve amansız hastalıkla mücadele eden büyüklerimizin yol sebebiyle katlanan çilelerine son verdik. Aslında yaptığımız çalışma ile hem şehrin vefasını, hem de şefkat elini taşıyan yollar ile bir kez daha gönül köprülerimizi perçinlemiş olduk. Bu çalışmamızda paydaşımız olan Ordu Valiliğimize teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.