Başkan Tören: “Mobil sağlık ekibimiz, deprem bölgesinde önemli bir görev üstlendi”

Ordu’nun Altınordu Belediyesi bünyesinde bulunan mobil sağlık tarama aracı, deprem bölgesinde hizmet veriyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Adıyaman Gölbaşı’nda günlük yaşamın normale dönmesi ve şehrin yeniden ayağa kaldırılması adına tüm kurum, kuruluş ve gönüllüler ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Altınordu Belediyesi’nin bölgede bulunan ekiplerinden biri olan mobil sağlık aracı, Adıyaman Gölbaşı ilçesinde ve kırsal mahallelerde dolaşarak afetzedelere sağlık hizmeti sunuyor. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği mobil sağlık hizmetleri ile şeker, kan alma, tansiyon ölçümleri gibi çeşitli ilk basamak sağlık hizmetlerini bir arada sunulurken sağlık ekibi, program ve talepler çerçevesinde geniş bir bölgede hizmet veriyor. Ultrason, röntgen, EKG cihazı ile solunum ve işitme testleri de yapılabilen, teknolojik donanımına sahip araç Gölbaşı’nın kırsal kesimlerinde özellikle yaşlılar, afetzedeler, yatağa bağımlı hastalar ve engellilere sunduğu hizmetler ile yaralarının sarılmasında önemli bir katkı sunarken, sağlık hizmetlerine erişimi de kolaylaştırdı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören’in sahada sürekli olarak sevk ve idare ettiği Altınordu Belediyesi ekipleri, arama ve kurtarmadan enkaz kaldırmaya, altyapıdan sıcak yemeğe, insani yardımların ulaştırılmasından geçici barınma alanlarının oluşturulmasına ve kent temizliğine kadar hizmetlerini sürdürüyor.

Deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Adıyaman Gölbaşı’nda günlük yaşamın normale dönmesi, şehrin yeniden ayağa kaldırılması adına tüm kurum, kuruluş ve gönüllüler ile koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Burada oluşturduğumuz görev gücümüz içerisinde yer alan ekiplerimizden biri olan mobil sağlık ekibimiz de vatandaşlarımızın yaralarına merhem olabilmek için bölgede önemli bir görev üstlendi. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık görevlilerine ve canla başla çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm varlığımızla durmadan yorulmadan milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.