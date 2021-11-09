Başkan Tören: “Kesintisiz bir mesai sürdürüyoruz”

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde kesintisiz bir mesai yürüttüklerini söyledi.

Altınordu Belediyesi, yürüttüğü altyapı ve yol çalışmaları ile yılların sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda ekipler, Bucak Mahallesi’nde altyapı çalışmalarını tamamlayarak, 15 sokağı sıcak asfalt ile buluşturdu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehrin çeşitli noktalarında çalışmaların sürdüğünü ve yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, “ Bucak Mahallesi’nde toplu yaşam alanlarından oluşan ve yoğun yapılaşmanın devam ettiği bu bölgelerde önce alt yapıyı tamamladık. Tamamlanan asfalt çalışmamız ile de insanımızın tozdan topraktan çamurdan kaynaklanan çilesine son verdik. Yaşanabilir, standardı yüksek ve konforlu bir şehir hedefimiz doğrultusunda hemşehrilerimizi hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz, mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.

Mahalle sakinleri ise bölgede yaklaşık 40 yıldır bulunan sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirterek, yapılan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.