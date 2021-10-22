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Başkan Tören: “Kentte başlattığımız altyapı seferberliği devam ediyor”

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kent genelinde başlattıkları altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ORDU 22.10.2021, 11:43
Başkan Tören: “Kentte başlattığımız altyapı seferberliği devam ediyor”

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kent genelinde başlattıkları altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Altınordu Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında başlattığı, fiziki ömrünü tamamlamış alt yapıyı yenileme ve altyapısı hiç bulunmayan bölgeleri sağlıklı altyapıya kavuşturma çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin çeşitli noktalarında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren belediye, kırsal mahallelerde de güçlü bir ulaşım ağı için mesai harcıyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Şirinevler Mahallesi’nde bulunan 12 sokakta çalışmalarını sürdürürken, 3 farklı sokakta ise bu çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Karşıyaka Mahallesi’nin 2 sokağında altyapı çalışmalarına devam ederken, Bucak, Zaferimilli, Güzelyalı ve Cumhuriyet Mahalleleri ile kentin çeşitli noktalarında çalışmalarına devam ediyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kentin her noktasında başlattıkları altyapı çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyledi. Başkan Tören, “Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla şehrimizde başlattığımız değişim ve dönüşümü sürdürüyoruz. Programımız doğrultusunda öz kaynaklarımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Altınordu’muzun daha modern konforlu ve yaşanabilir bir şehir olması için öncelikle altyapıyı gündemimizden çıkarmamız gerekiyor. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için merkezde ve kırsalda bütün şehir eşit hizmet anlayışı ile gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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