Başkan Tören: “İlçe genelindeki alt ve üstyapı çalışmalarız devam ediyor”

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde alt ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Altınordu Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Aşkın Tören’in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündemine geçilmeden önce konuşan Başkan Aşkın Tören, Altınordu Belediyesi’nin sahada yürüttüğü çalışmaları, yatırımları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Kent merkezinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarına değinen Başkan Tören, “Göreve geldiğimizde oluşturduğumuz acil eylem planımız doğrultusunda Düz Mahalle’de her yağışta meydana gelen su taşkınları sebebiyle yaşanan olumsuzluklara müdahale etmiş ve yağışlardan en çok etkilenen o bölgemizle ilgili alt yapı çalışmalarımızı tamamlamıştık. Bu yıl da mevcut altyapı çalışmamızı tamamladığımız Düz Mahalle’nin tamamında asfalt çalışmamızı ve kaldırım çalışmamızı tamamlayarak bu bölgeyi de yenilenen yüzüyle hizmete sunacağız. Cumhuriyet Mahallesi’nde geçen yıl yaklaşık 14-15 kilometre sıcak asfalt ve alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı tamamlayarak mahallemizin uzun yıllardır beklediği hizmeti vatandaşımız ile buluşturmuştuk. Bu yıl da aynı şekilde kaldığımız yerden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tarihi mahallelerimizde devam eden özel çalışmalarımızın yanı sıra planlı programlı bir şekilde mahallelerimizde sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarımız da kesintisiz bir şekilde sürüyor” dedi.

“Fındık hasat sezonu öncesi kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarımızı hızlandırdık”

Belediye Başkanı Aşkın Tören, yaklaşan fındık hasat sezonu öncesi kırsal mahallelerdeki yol yapım çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade ederek, “Fındık hasat mevsimimiz yaklaştı. Bu manada kırsalda özellikle yol ağıyla ilgili eğimli arazileri yoğun bölgelere ağırlık vererek vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bu hasat sezonunu geçirebilmeleri adına yol bakım, onarım ve reglaj çalışmalarına ağırlık verdik. Bunun yanında yine kırsal mahallelerimizin yol ağını nitelikli bir ulaşım imkanına kavuşturan beton yol programımızda da 50 mahalleyi geride bıraktık” ifadelerini kullandı.