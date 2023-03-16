Başkan Tören: “Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmak için geri döneceğiz”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afet Koordinasyon Başkanlığınca bölgeye görevlendirilen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Adıyaman ve ilçesi Gölbaşı’nda sürdürdüğü 35 günlük çalışmanın ardından Altınordu’ya döndü. Başkan Tören, kısa bir sürenin ardından deprem bölgesine döneceklerini söyledi.

Deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaların ardından geçici dönüş yapan ve Altınordu sokaklarında esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tören, ayrıca belediyenin sahadaki çalışmalarını da yerinde inceledi. Vatandaşlar, Adıyaman ve Gölbaşı ilçesinde eşi Ayfer Tören ile birlikte yürüttüğü çalışmalar için Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ekibine teşekkür etti.

Kısa süre içerisinde yeniden bölgeye döneceğini belirten Başkan Tören, Altınordu sokaklarında yaptığı esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Yüreğimizin yarısını bıraktık, binlerce yaralı yüreği, yüreğimizde getirdik. Tarifi imkansız duygular içerisinde gönlümüzde hüzün, bolca hayır dua ve kardeşlerimizin gönül dolusu selamları ile bir ayı aşkın süredir deprem felaketinin yaralarını sarmak ve acıları paylaşmak için bulunduğumuz Adıyaman ili ve Gölbaşı ilçesinden kısa süreliğine şehrimize döndük. Şehrimizin huzur ve kardeşlik kokan sokaklarında, caddelerinde esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile selamlaştık, halleştik. Özlediğimiz memleket havası ve hemşehrilerimizin hayır duaları ile tazelenip, kardeşlerimizin yanında olmak üzere yeniden bölgeye döneceğiz inşallah” dedi.

Altınordu Belediyesi’nin 24 saat sıcak yemek hizmeti ve bölgedeki diğer çalışmaları devam ediyor.