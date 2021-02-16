Başkan Tören, çocukların kar mutluluğuna ortak oldu

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, parkta oynayan çocuklarla bir araya gelerek, kar eğlencelerine ortak oldu.

Altınordu genelinde yağan karın ardından yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Aşkın Tören, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı. İnceleme esnasında parkta kardan adam yapan çocukları gören Başkan Tören, çocukların eğlencesine ortak oldu, onlarla kartopu oynadı.

Tören, sahada ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Ekiplerimiz tarafından yürütülen bu çalışmaları yerinde incelemek üzere çıktığımız sokaklarda, parklarda kar sevincini en çok yaşayan çocuklarımıza denk geldik. Onların bu sevincine ortak olduk, birlikte kartopu oynadık, kardan adam yaptık. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk olamaz” şeklinde konuştu.

Ardından Bahçelievler Anaokulu‘nu ziyaret eden Belediye Başkanı Aşkın Tören, öğretmen ve öğrencilere eğitim ve öğretim hayatında başarılar diledi.