Başkan Tören: “Altyapı ve yol, yaşanabilir bir şehir için önemlidir”

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde alt ve üstyapı çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu çalışmaların yaşanabilir bir şehir için önemli olduğunu söyledi.

Altınordu Belediyesi kent merkezi ile kırsal alanlarda başlattığı alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmalar çerçevesinde Alisayvan Mahallesi’nin uzun süredir hizmet bekleyen 2 sokağında altyapı çalışmalarının ardından beton yol çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu.

Ekiplerin sürdürdükleri çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Altyapı ve yol, yaşanabilir bir şehir için oldukça önemlidir. Yaptığımız çalışmaların her biri insanımızın yaşam kalitesinin yükselmesine vesile oluyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri biliyor, bu doğrultuda planlı bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde istişare ve ortak akıl ile şehrimizi güzelleştiren, vatandaşlarımızın hayır dualarını kazanan hizmetlerimiz devam edecek” dedi.

Alisayvan Muhtarı Erol Yıldırım ve mahalle sakinleri, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.