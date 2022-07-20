Başkan Tören: “Aldığımız önlemler ile yağışlardan etkilenmedik”

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde sürdürülen alt ve üstyapı çalışmaları ile sağanak yağışlarda bir olumsuzluk ile karşılaşmadıklarını, tedbirleri arttırmaya devam edeceklerini belirtti.

Ordu’da etkili olan sağanak sonucu Altınordu ilçesinde metrekarede 93 kilogramı aşan sağanak etkili oldu. Altınordu Belediyesi tarafından şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde yapılan alt ve üstyapı çalışmaları ile aşırı yağışlar, en az hasarlarla atlatıldı.

Ekipler Altınordu ilçesinde kendilerine ulaşan 143 ihbar, şikayet ve talebe müdahale ederken, sahada ise 48 iş makinesi ile araç ve 149 personel görev aldı. 35 mahallenin 55 noktasında göçük ve heyelan ve toprak kaymalarının meydana geldiği ilçede, heyelan ve göçük temizleme çalışmalarında 28 noktada menfez ve boru ağız açıldı. Ayrıca 15 kilometre reglaj çalışmaları gerçekleştirilerek, yollarda yaşanan bozulmalara müdahale edildi.

Ekipler ayrıca, dere yatağı önünde bulunan bazı ev ve işyerlerinde yaşanan su baskınlarına müdahale ederken, 6 meskende evde temizlik hizmeti sunuldu, aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen 11 hanede 35 kişiye ise iki öğün sıcak yemek servisi ve gıda paketi desteği ulaştırıldı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar ilçede yağışların ilçede olumsuzluklara neden olmadığını ifade ederek, “Son yaşadığımız aşırı yağışlarda yaptığımız çalışmaların ve yatırımlarımızın ne denli isabetli ve doğru olduğunu görmek bizim için teşvik edici ve yol gösterici olmuştur. Biz acil eylem planımız ve çalışma programımız doğrultusunda Altınordu’yu güçlü altyapıya ve konforlu üstyapıya kavuşturacak çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz. Hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca olumsuzluğa sebebiyet veren dere yatakları geçişlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği halinde önlemler artırılarak tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz” dedi.