banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Rus donanması Kırım açıklarında
Rus donanması Kırım açıklarında
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!

Başkan Tören: “2022, Altınordu’nun yılı olacak”

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Belediye Meclisi toplantısında yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi vererek, “2022 yılı Altınordu’nun yılkı olacak” dedi.

ORDU 03.03.2022, 11:09
Başkan Tören: “2022, Altınordu’nun yılı olacak”

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Belediye Meclisi toplantısında yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi vererek, “2022 yılı Altınordu’nun yılkı olacak” dedi.

Altınordu Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan toplantısı, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören Başkanlığında gerçekleştirildi. Altınordu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya başlamadan önce açıklamalarda bulunan Başkan Tören, Altınordu Belediyesi’nin proje ve çalışmaları ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verirken gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, şehrin ortak aklına ve şehir birliğine vurgu yapan Başkan Tören, belediye olarak öz kaynakları harekete geçirdiklerini ve yatırım noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Şehrimize güveniyoruz. Bu şehrin gelenekleri var, bu şehrin töresi var, ananesi var, sosyolojik gerçeklikleri var. Biz medeniyet değerlerimizden tevarüs ettirdiğimiz kültürümüzle ve Cumhuriyetimizin değerleriyle birlikte yükselmenin hedefi azmi ve kararlığı ile geleceğin Altınordu’sunu inşa etmek vizyonuyla hareket ediyoruz” dedi.

Üreten ve kendi kendine yeten şehir hedefini önemsediklerini kaydeden Başkan Tören, “Kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke. Klasik üretim şekilleri ile birlikte özellikle bilişim teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak yüksel teknolojiye dayalı üretim şekli. İster ulusal ölçekte olsun, isterse yerel ölçekte olsun bu iki uç arasında bütüncül bir politika gerekiyor. Biz, bu sürecin gidişatına dönük alt yapıları oluşturma noktasında ciddi adımlar attık” ifadelerine yer verdi.

Pandemi sürecinde de çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Başkan Tören, ‘göç veren değil, istihdam üreten şehir’ anlayışıyla yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, “Bizim için 2022 yılı yatırım yılı olacak inşallah. Yatırım sadece ekonomik bir kavram değildir. Bir şehir için kültür de sanat da bir yatırımdır, gençlik bir yatırımdır. Gençliğin umutlarına ilişkin alt yapılarda bir yatırımdır. Şehrin habitatına uygun, dinlenme tesisleri, turizm potansiyeline ilişkin altyapı çalışmaları da bir yatırımdır. Biz bu şehrin potansiyelini çok iyi biliyoruz. Biz hemşerilerimizin beklentilerini, özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın umutlarının farkındayız, ‘genç istihdam dedik’, kadınlarımızı üretimde öne çıkaracağız dedik, kadın istihdamına dönük stratejiler geliştirdik. Tarımdan tekstile özellikle kadınlarımızın önünü açacak projeleri hayata geçiriyoruz. Bir taraftan kurslar veriyoruz, diğer taraftan istihdam alanları oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18