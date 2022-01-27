Başkan Tavlı: “Yoğun kar yağışına rağmen hiçbir olumsuzluk yaşanmadı

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kar yağışına karşı ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Bölgemizde yoğun kar yağışına rağmen hiçbir olumsuzluk yaşanmadı” dedi.

Ordu’da yaklaşık 10 gündür etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimli mahallelerde çok daha etkili oldu. Ünye Belediyesi, yol açma çalışmalarının yanı sıra, hasta vatandaşları sağlık hizmetlerine ulaştırma, yolda kalan vatandaşları kurtarma gibi çok sayıda alanda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 23 iş makinesi ve 80 personel ile özellikle yüksek kesimli bölgelerde devam eden çalışmalar ile oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiliyor.

Çalışmalar kapsamında vatandaşlarla sürekli olarak iletişim halinde olan ekipler, çok sayıda hastayı da sağlık hizmetlerine ulaştırdı. Özellikle yüksek kesimlerde acil durumlarda sağlık hizmetleri ile koordineli bir çalışma yürüten Ünye Belediyesi, bu süreçte yaklaşık 20 hasta ile ilgili müdahalede bulunarak ambulans başta olmak üzere sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağladı. Çalışmalarını sahada aktif şekilde yürüten ekipler, araçları ile yolda kalan ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan vatandaşlara da yardımcı oldu.

Karla mücadele çalışmalarını çok farklı noktalarda yürüttüklerini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Ekiplerimizle sürekli iletişim halindeyiz ve koordinasyonlu bir şekilde çalışıyoruz. Rutin yol açma faaliyetlerimizin yanı sıra bizlere ulaşan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda da hızlı şekilde hareket ediyor ve gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu vesile ile sahada mücadele veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yoğun kar yağışına rağmen hiçbir olumsuzluk yaşanmadı” dedi