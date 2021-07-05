Başkan Tavlı: “Yatırımlarımız ile yol kapasitesini arttırıyoruz”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yol ve altyapı hizmetleri anlamında kapasite arttıracak yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Dereköy Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberinde, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve ilgililerle birlikte yapılan ve yapılacak olan yatırımları değerlendiren Başkan Tavlı, mahallelerin ihtiyaçlarını imkanlar doğrultusunda karşılamaya çalıştıklarını, yol ve altyapı hizmetleri noktasında kapasiteyi arttıracak yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Başkan Tavlı, yapabildikleri noktalarda beton yol, diğer alanlarda da malzemeli yol bakım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Ünye Belediyesi olarak aralıksız çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaları yaptığımız yatırımlarla çok daha fazla arttırma hedefindeyiz. Gerek hükümetimiz olsun, gerekse de yerelde belediye olarak bizler vatandaşlarımızın her daim hizmetindeyiz ve ciddi bir gayretle gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, ilçeye hizmet noktasında Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın yoğun bir şekilde çalıştığına dikkat çekerek, özellikle 16 Temmuz’da hizmete girecek olan beton santrali ve konkasör şantiyesi ile birlikte tüm mahallelerde yol ve altyapı yatırımlarının çok daha fazla hız kazanacağını söyledi.