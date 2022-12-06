Başkan Tavlı: “Ünye’nin yol sorunlarını çözüyoruz”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede yol sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Toplamda 85 mahallemize adaletli bir şekilde hizmet götürmek için çalışıyoruz” dedi.

Ünye’de beton yol çalışmaları devam ederken, çalışmaların tamamlandığı mahallelerde vatandaşlar konforlu yola kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yaklaşık 3 bin kilometrelik yol ağına sahip Ünye’de belediye ekipleri, altyapı çalışmalarını tamamladığı noktalarda üstyapı çalışmalarını hızlandırıyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yol çalışmaları devam eden Tekkiraz Mahallesi Küçükgöl Mevkii’nde çalışmaları yerinde incelerken, beton yol çalışmaları tamamlanan Fatih Mahallesi Hapan Mevkii’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Geniş yol ağına sahip Ünye’de kırsal ve merkez mahallelerde konforlu yol hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Mahallelerimizin sorunlarını aciliyet sırasına göre gidermeye çalışıyoruz. Fatih Mahallemizde daha öncelerde de farklı noktalarda beton yol hizmeti sunduk. Hapan Mevkii’nden de yoğun bir yol probleminin olduğunu ilettiniz. Bugün itibariyle Hapan Mevkii’nde yol çalışmalarını tamamladık. Fatih Mahallesi’nin yol çalışmaları bununla bitmedi. İmkanları en üst seviyede kullanarak, sınırlı imkanlarla sınırsız taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Mahallemizin diğer sıkıntılı noktalarını da yine aciliyet sırasına göre gidereceğiz. Sadece burada değil, Ünye’mizin 85 mahallesinde aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Sorunları çözmek için gayret gösteriyoruz”

İlçe geneline adaletli bir hizmet götürmek adına çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Tavlı, “Burada vatandaşlarımızın biraz sabır göstermesi gerekiyor. Biz niyetimizi ortaya koymuşuz ve sorunları çözmekle ilgili irademizi koyarak gayret gösteriyoruz. Allah’a şükürler olsun bu irade ve gayret ile sorunlar da çözülecek. Sadece biraz sabır istiyoruz. Şöyle bir geçmişe gittiğimizde Fatih’in merkezine gelmek için bile doğru yol yoktu. Allah’a şükürler olsun Ordu Büyükşehir Belediyemizin marifetiyle o yolun asfaltı yapıldı. Biz de ara sokaklarda ve farklı noktalarda o gayreti gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Hüseyin tavlı ayrıca, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kırsal mahallelerde yol çalışmalarına ara verileceğini, ağırlıklı çalışmaların merkez mahallelerde olacağını, belirterek, ellerindeki bütçeyi en iyi şekilde kullanarak 12 ay boyunca hizmete devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Vatandaşlar ise yol çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.