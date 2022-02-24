Başkan Tavlı: “Ünye’nin turizm potansiyelini arttıran çalışmalar yürütüyoruz”

Ordu’nun Ünye ilçesinde bölgenin denize en yakın ve en donanımlı mesire alanı olan Asarkaya Kent Ormanı’nda yenileme ve yeni donatı alanları çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kentin turizm potansiyelini arttıran çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Asarkaya Kent Ormanı’nda yenileme ve yeni sosyal donatı çalışmalarını sürdüren ve çalışmalarda sona yaklaşan Ünye Belediyesi, kent ormanına çoğunluğu ahşaptan oluşan oyun gurubu montajı gerçekleştirdi. Tırmanma, denge, kaydırak gibi birçok öğeyi içinde bulunduran oyun grubu çocukların kent ormanında eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlayacak.

Asarkaya Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen çalışmalarla 3 yıllık zaman dilimi içerisinde hayvanat bahçesi, basketbol sahası, manyetik Ünye kumundan zemini bulunan futbol sahası, yürüyüş yolları, yeni semaver noktaları ve büfe bölümü, doğal yapıya uygun tuvaletler, otopark alanı, panorama kafe ve restoran, seyir terası, elektrik hatlarının yer altına alınması ve sıcak asfalt uygulaması gibi birçok proje gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Asarkaya Kent Ormanı, binicilik ve sosyal tesisleri, çocuk trafik eğitim pisti, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri, Tilla Kafe, Emirgan Aile Çay Bahçesi, kadınlar plajı gibi birçok sosyal alanda yaptığımız çalışmalarla Ünye’mizi sosyal yaşam anlamında zenginleştirici çalışmalar gerçekleştirdik. Kentte yaşayan veya dışarıdan gelen ziyaretçilerimizin sıkılmadan zaman geçirebilecekleri çok sayıda tesis ile yılın 12 ayı aktif olarak yaşayan bir kent olmak yolunda emin adımlar ilerliyoruz” dedi.