Başkan Tavlı: “Ünye Kalesi yılsonuna hazır olacak”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 2 bin 500 yıllık tarihe sahip Ünye Kalesi’nde çalışmaların devam eden çalışmaları yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Ünye’nin tarihine yönelik çalışmaları sürdüren Ünye Belediyesi, Türkiye’nin en eski tarihi yapılarından biri olan Ünye Kale’sinde başlattığı çalışmalarda önemli yol kat etti. Kalenin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarda dehliz temizlenmiş ve dehlize raylı sistemle iniş için proje hazırlanmıştı. Kalenin dehlizlerine giden yol güzergahında da yürüyüş platformu kurulma çalışmalarının ihale sürecine gelindiği açıklanmıştı. Devam eden çalışmaları değerlendiren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, herhangi bir problemin olmadığını, yılsonuna kadar kalenin ziyaretçilere açılması için çalıştıklarını söyledi.

“Ciddi gayretler içerisindeyiz”

Kaledeki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Kale ile ilgili ciddi gayretler içindeyiz. Prosedürler biraz zamanımızı alıyor ama bu kötü bir şey değil. Değerlerin korunması açısından prosedürlerin doğru bir şekilde işletilmesinin önemli. Çünkü bugün elimizde bulunan tarihi değerlerin korunmasına vesile oluyor. Kaledeki çalışmaları bir an önce tamamlayarak turizme kazandırılması için heyecanla çalışıyoruz. İnşallah bu yılsonuna kadar bitirmeyi ve yetiştirmeyi planlıyoruz. Kaledeki çalışmalarda ekonomik anlamda hiçbir sıkıntımız yok. Turizme kazandırılmasında ciddi anlamda destek veren Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel’e teşekkür ediyorum. Onların destek ve katkılarıyla Ünye’mizde tarihi destinasyonlar içinde en önemlilerinden biri olacak olan Ünye Kale’mizdeki çalışmaları tamamlayarak turizme kazandırmış olacağız” dedi.