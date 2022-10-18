Başkan Tavlı: “Ünye Belediyesi’nin 2023 tahmini gelir bütçesi 447 milyon TL”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediyenin 2023 yılı tahmini gelir bütçesinin 447 milyon TL olduğunu, gider bütçesinin de 447 milyon TL olduğunu açıkladı.

Ünye Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağanüstü toplantısı, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. İki gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 2023 yılı performans programı ile 2023 yılı gelir ve gider bütçesini belirlendi. Toplantıda Başkan Tavlı, Bartın’da meydana gelen ve 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında acılı ailelerin üzüntüsünü paylaşırken, İstanbul’da düzenlenen Ordu Günleri’ni de değerlendirdi. Ünye Belediyesi 2023 yılı tahmini bütçesi 447 Milyon TL olarak meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

2023 yılı gelir ve gider bütçesinin de görüşüldüğü toplantıda Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı 2023 yılı tahmini gelir bütçesinin 447 Milyon TL, 2023 yılı tahmini gider bütçesinin de 447 Milyon TL olarak belirlendiğini açıkladı. Başkan Tavlı 2022 yılı rakamlarını ise “2022 yılı tahmini bütçemizi ilave yaparak 277 milyon TL olarak belirlemiştik. Bu zamana kadar geçen 9 aylık sürede gelir olarak 182 milyon TL, gider olarak 182 milyon TL gelir ve gider tablosunda oluşan net rakamlardır. Kalan son üç ayda da tahmini bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 90 olarak 2022 yılını tamamlamış olacağız” dedi.

2023 yılı gelir ve gider bütçesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.