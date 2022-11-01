Başkan Tavlı: “Ulaşım sorunlarını ortadan kaldırıyoruz”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Pelitliyatak Mahallesi’nde ulaşım sorununu ciddi anlamda çözdüklerini ifade ederek, “Seçim çalışmalarımızda bizzat gördüğümüz sorunları göreve geldiğimizde çözmek için kollarımızı sıvadık ve Pelitliyatak Mahallesi’nin hem ana yolu, hem de ara yollarındaki sorunlarını büyük oranda giderdik” dedi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, mahalle ve okul ziyaretlerini sürdürerek sorunları yerinde tespit ediyor. Bu çerçevede ilk olarak Yenikent Mahallesi’ne giden Kaymakam Işık ve Başkan Tavlı, Yenikent İlk ve Orta Okulu’nu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Işık ve Başkan Tavlı, sonrasında da Pelitliyatak Mahallesi’nde bulunan Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu ve Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi ve burada yaptıkları toplantıda okulun ihtiyaçlarına yönelik talepleri dinledi.

Pelitliyatak Mahallesi’nde başta ulaşım olmak üzere birçok sorunu çözmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Yaklaşık 4 yıl önce seçim çalışmaları çerçevesinde geldiğimiz mahallemizde ciddi ulaşım sorunu olduğunu bizzat gördük. Kasisler ve toz içinde bir yolumuz vardı. Göreve geldiğimizde bu sorunun çözümü için hemşerilerimize söz verdik. Ana yolun asfalt çalışmasını Ordu Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştirdik. Bu nedenle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile ilk asfalt çalışmasını bu mahallemizde gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra beldeden dönüşen mahallemiz olan Pelitliyatak’ta diğer mahallelerimizin de yol sorunlarını ciddi oranda çözdük. En zorlu ve en sıkıntılı yolardan başlamak üzere 2-3 mahallemizin sorununu çözüme kavuşturduk. Yol çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Başkan Tavlı, ilçe genelinde tüm okulların istek ve taleplerini karşılamak için gayret gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise ziyarette yaptığı konuşmada, “Eğitim, bütün kurumların üzerinde katkı sağlayabileceği bir sistemdir. Yenikent ve Pelitliyatak Mahallesi’ndeki okullarımızı ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Öğrencilerimizin gülen yüzleri bize moral oldu. Okullarımızın sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla bu ziyaretlerimiz devam edecektir” diye konuştu.