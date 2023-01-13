Başkan Tavlı: “Talep ve önerileri hızlandırmak için teknoloji altyapımızı geliştirdik”

Ordu’nun Ünye Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere hızlı şekilde iletilmesi, çözüme kavuşturulması ve geri dönüş sağlanması amacıyla teknolojik altyapısını yeniledi. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini ilgili birime daha hızlı aktarmak ve daha hızlı çözüm üretmek için yeni bir sisteme geçtik” dedi.

Ünye Belediyesi vatandaşların talep ve önerilerini tek çatı altında topladı. Teknolojik altyapısını yenileyen Ünye Belediyesi gelen taleplerin ilgili birimlere en hızlı şekilde iletilmesi, çözüme kavuşturulması ve geri dönüş sağlanması amacıyla yeni bir uygulamaya geçti. Yeni oluşturulan sistemin verimli kullanılabilmesi adına Belediye personelleri hizmeti içi eğitim aldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda verilen eğitim öncesi bilgilendirmede bulunan Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Oktay Okuyucu sistemin vatandaş ile belediye arasında birçok kolaylık ve hızlı çözüm sağlayacağını söyledi.

Vatandaş ile kurum arasındaki tüm iletişimi tek bir ekranda otomatik olarak toplayan sistemin, vatandaşların talebini daha hızlı çözüme kavuşturmasını amaçladığını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Vatandaşlarımız sorumluluk alanlarımızla ilgili tüm sorunları bize iletiyordu. İlgili birimimiz de bu sorunun giderilmesi için çalışma yürütüyordu. Ancak bu çalışmaların daha verimli olması için bir teknolojik altyapıya ihtiyaç vardı. Biz de altyapımızı güçlendirerek talep ve önerileri daha hızlı ilgili birime aktarmak ve sonuç almak amacıyla yeni bir sisteme geçtik. Belediyemizin ilgili birim personelleri bu sistem ile ilgili hizmet içi eğitime katıldı. Eğitimin tamamlanmasının ardından uygulamayı hayata geçirerek vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet sunmuş olacağız. Bu çalışmamızın belediyemize ve Ünye’mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hizmet içi eğitim programına birim müdürleri ve birim personelleri katıldı.