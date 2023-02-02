Başkan Tavlı: “Sınırlı imkanlar ile sınırsız taleplere yetişmeye çalışıyoruz”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye olarak sınırlı imkanlar ile çok sayıda talebi karşılamaya çalıştıklarını belirterek, “Bu imkanların dışında yetişemediğimiz konular da var. Bunların da bu toplantı sonunda rapor edilerek çözümünü el birliğiyle sağlamış olacağız” dedi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 85 Mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2022 yılında yapılan hizmetleri değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ başta olmak üzere ilgili birim müdürlerinin de bulunduğu toplantıda 2023 yılında yapılacak çalışmalar da planladı.

İçişleri Bakanlığı talimatıyla 81 il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının 2022 yılı kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi, 2023 yılı yatırım plan ve hedeflerinin görüşülmesi, istihsalin artırılması, ticaret ve ulaştırma işlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, çiftçinin kalkındırılması, umumi refahın sağlanması konularıyla ilgili olarak toplantılar yapılıyor. Ünye’de Kaymakam Ayhan Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar mahallelerindeki sorunlara ilişkin talep ve öneride bulundu.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, “Bakanlığımızca ilçemizde hizmet veren kamu kurumlarımızla birlikte muhtarlarımızın taleplerini dinlemek üzere bir araya geldik. Sizlerden gelen talepleri bakanlığımıza ileterek çözümü noktasında ki çalışmalarla ilgili buradayız. Bundan sonra yapılacak hizmetlere bu toplantının ışık tutacağına inanıyorum” dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, “Bakanlığımız tarafından şehrimizde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişare için bir araya geldik. Bu zamana kadar yapılan işler olduğu gibi eksik kalan işler de var. Mahallelerinizde yapılması gereken hizmetlere ilişkin bir rapor istiyoruz. Bu rapor, kaymakamlığımız vasıtasıyla valiliğimize, ardından bakanlığımıza sunulacak. Bununla ilgili de 2023 yılı içerisindeki çalışmalarda bakanlığımızın bölgelere vereceği katkılarda önem arz edecek. Şimdiye kadar hem Ünye Belediyesi olarak, hem de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak muhakkak yaptığımız var. Sınırlı imkanlarla sınırsız taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Bu imkanların dışında yetişemediğimiz konular da var. Bunların da bu toplantı sonunda rapor edilerek çözümünü el birliğiyle sağlamış olacağız” diye konuştu.

Toplantı sonunda muhtarlar mahalleleriyle ilgili taleplerini yazılı olarak iletti.