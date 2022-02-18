Başkan Tavlı: “K.D.V. indirim kurallarına uymayan işletmelere geçit vermeyeceğiz”

Ordu’nun Ünye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından, temel gıda ürünlerinde yapılan K.D.V. indirimi sonrası marketlere yönelik yapılan denetimler sürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kurallara uymayan işletmelere geçit vermeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ve vatandaşların gıda ürünlerini daha uygun almalarını sağlayacak indirim sonrası temel gıda ürünlerindeki K.D.V. yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti. Uygulanan indirim sonrası fiyatların etiketlere yansıyıp yansımadığı, Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol ediliyor, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulanıyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı konu hakkında yaptığı açıklamada, ilçede genel anlamda K.D.V. indirimine uyulduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘halkımızın yüksek fiyatlar altında ezilmesinin önüne geçeceğiz’ açıklamasının ardından gerçekleştirilen K.D.V. indirimine özellikle marketlerin uyması noktasında denetimlerimize devam ediyoruz. Halkımızın ekonomik alım gücünün sürdürülebilir olmasında devletimizin gösterdiği fedakarlığı tüm işletmelerin göstermesi anlamında sorumlu davranmaları gerekiyor. Bu noktada etiketlere indirimi yansıtan işletmelerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde genel anlamda K.D.V indirimine uyulduğu gözlenmektedir. Zabıta ekiplerimiz kontrollerine bundan sonra da devam edecekler. Uygulama riayet etmeyen işletmelerimiz hiç kusura bakmasınlar gereken cezai işlemleri uygulayacağız. Bu noktada herkesi sorumlu olmaya davet ediyorum” diye konuştu.