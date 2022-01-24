Başkan Tavlı: “Karla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bölgede etkili olan kar yağışına karşı mücadeleyi sürdürdüklerini ifade ederek, “Önceliğimiz hastalarımız olmak üzere tüm mahallelerimizde iş makinalarımız ve ekibimizle çalışmalarımızı sürekli olarak sürdürüyoruz” dedi.

Hafta sonundan itibaren bölgede etkili olan kar yağışlarına karşı karla mücadele ekibi oluşturan Ünye Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ana arterler ve ara sokakları ulaşıma açmak için çalışma yürüten karla mücadele ekibi, ihbarlara da hızlıca müdahale ediyor. Yoğun kar yağışına karşı etkili çalışma yürüten Ünye Belediyesi ekipleri çalışmalarına gece-gündüz devam ediyor.

Ünye Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürürken hastalanan vatandaşların da sağlık kuruluşlarına ulaşmalarını sağlıyor. Fatih Mahallesi Çayırlı Mevkii’nde hastalanan bir vatandaşa sağlık ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşayınca, Ünye Belediyesi ekipleri iş makineleriyle hem yolu ulaşıma açtı, hem de hastayı sağlık ekiplerine ulaştırdı. İnkur-Fevziçakmak Mahallesi’nde hastalanan bir vatandaş için yola çıkan ambulans kar engeline takılınca Ünye Belediyesi ekipleri devreye girerek iş makinalarıyla kısa sürede hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer yandan Ünye Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı personel ise oluşabilecek buzlanma riskine karşı kaldırımlarda temizlik çalışmaları yürüterek vatandaşların kayma ve bu gibi riskleri karşı kaza geçirmelerinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Tüm ekiplerimizle karla mücadele çalışmasını sürdürüyoruz. Özellikle kış şartlarının ağır geçtiği rakımı yüksek olan mahallelerimizde ağırlıklı olarak Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile ana arterleri açık tutmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürürken hastalarımıza da öncelik veriyor, bize yapılan ihbarlara zaman kaybetmeden dönüş yapıyoruz. Okullarımızın da ara tatile girmesi nedeniyle çocuklarımız karın keyfini sürerken biz de tüm çalışma arkadaşlarımızla sürekli olarak sahadayız” dedi.